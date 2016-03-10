焦点：日本核电厂遭法院下令停机 发电类股跌至16个月低点

路透东京3月10日 - 日本法院意外裁定一项假处分，下令两座核能反应炉停机，日本发电业者准备重启更多核能发电的计划大受冲击，电力股股价周四跌至16个月低点。

东证电力瓦斯业类股指数一度重挫深达5.5%，终场收低3.1%，东证股价指数.TOPX则上涨1.5%。

日本一地方法院周三下令关西电力(9503.T)旗下高滨电厂两座核子反应炉停止运转。

关西电力为日本第二大电力公司，在2011年福岛事件之前，是核能发电比例最高的电力公司。

关西电力数周前才重启这两座核子反应炉。

“这一命令是对高滨核反应堆和全国核电恢复进程的最新冲击，表明核电将继续在日本发电领域占较小比例。”纽约顾问公司Teneo Intelligence副总裁Tobias Harris表示。

日本关西电力(9503.T)股价一度跌至17个月低点，终场收低14.7%，严重拖累公共事业类股。

“围绕核反应堆运营的不确定性使得管理层在做决定时更加谨慎，因此恢复派息的速度可能放缓，”摩根大通分析师Yuji Nishiyama表示。

“他们可能认为有必要持有更多股本来应对黑天鹅事件，因此可能会增资，而这将使股东回报没那么丰厚。”

交易商称，该法院裁定可能会开启周边都道府县阻止核反应堆运行的先河，否则这些反应堆会经日本核监督机构批准重启。

东京电力(9501.T)股价一度下跌6.1%，最后收低2.1%。该公司为日本最大电力公用事业公司，为已损毁福岛第一核电站的运营商。

曾在去年重启仙台1号和2号反应堆的九州电力(9508.T)暴跌8%。(完)