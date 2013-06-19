福岛核电站地下水含超标剧毒物质锶

韩国法院将举行听证会 以决定是否逮捕前总统朴槿惠（更新版）

路透首尔3月27日 - 韩国一法院周四将举行听证会，以决定是否逮捕遭弹劾下台的前总统朴槿惠，若遭逮捕，在调查她涉嫌受贿及滥用总统权力罪名期间，她可能被羁押长达20天。