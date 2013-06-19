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时事要闻 | 2013年 6月 19日 星期三 12:50 BJT

福岛核电站地下水含超标剧毒物质锶

路透东京6月19日 - 东京电力(9501.T)周三称，旗下福岛第一核电站的地下水中发现超标剧毒物质锶-90。

据美国环保署网站称，锶-90是铀和钚的裂变产物。

目前还不清楚这对东电清理该核电站的进程会带来多大影响。东电公司人士在记者会上称，对2号反应堆机房外的地下水进行检测发现，至今年5月，锶-90水平较去年12月上升了逾百倍。

此次检测出的锶含量是法定上限的逾30倍。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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