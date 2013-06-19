福岛核电站地下水含超标剧毒物质锶

韩国法院将举行听证会 以决定是否逮捕前总统朴槿惠（更新版）
路透首尔3月27日 - 韩国一法院周四将举行听证会，以决定是否逮捕遭弹劾下台的前总统朴槿惠，若遭逮捕，在调查她涉嫌受贿及滥用总统权力罪名期间，她可能被羁押长达20天。
路透东京6月19日 - 东京电力(9501.T)周三称，旗下福岛第一核电站的地下水中发现超标剧毒物质锶-90。
据美国环保署网站称，锶-90是铀和钚的裂变产物。
目前还不清楚这对东电清理该核电站的进程会带来多大影响。东电公司人士在记者会上称，对2号反应堆机房外的地下水进行检测发现，至今年5月，锶-90水平较去年12月上升了逾百倍。
此次检测出的锶含量是法定上限的逾30倍。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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路透贝尔法斯特3月26日 - 北爱尔兰正在磋商组建新政府两大政党周日称，谈判已无果而终，北爱尔兰可能会因此进行新的选举，或是重新由英国政府直接管辖。
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