15米高海啸超福岛核电站应对能力--东电报告

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透东京12月2日电（记者 Shinichi Saoshiro）---日本东京电力(9501.T)周五发布的报告称，今年3月袭击日本福岛核电站海啸的强度，远远超出该核电站的设计应对能力。东电是福岛核电站运营商，这是其对福岛核危机的首次正式评估。
日本3月9.0级强烈地震引发海啸，海水越过保护福岛第一核电站的围墙，破坏核电站冷却系统，引发核危机。该核电站位於东京以北240公里的太平洋沿岸。
该公司执行副总裁Masao Yamazaki对记者表示："我们当时面对的海啸，远超我们的预期。"东电在该临时评估报告中，详述了福岛核电站内发生的情况，以及应对核危机所采取的措施。
东电称，福岛第一核电站所遭遇的海啸，其高度在某些区域超过15米，而核电站保护墙的高度为10米。这与东电最初评估报告内容一致。
Yamazaki说："如评估报告所述，我们准备的预防措施不够，因此发生辐射泄漏。对於这起严重事故，我们深表歉意。"
日本媒体报导称，东电的一些股东11月起诉该公司，指责其在2008年模拟超过15米高海啸袭击後，未能加高核电站保护墙。
审查东电临时评估报告的第三方委员会称，3月的灾难规模为东电和日本政府所始料未及。
该委员会说："本应更加重视地震和海啸，政府与该领域的专家也应做深刻自我检查。"并表示，东电可能认为自己拥有充足的防护措施而自满。（完）
编译：张家伟 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。