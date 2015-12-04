2011年日本核电站事故泄漏的放射性物质波及美国海岸

路透俄勒冈州波特兰12月3日（记者 Courtney Sherwood） - 科学家周四称，2011年日本福岛核电站泄漏的放射性物质已经波及北美洲海岸，在此前确定地点造成的污染正在增加，不过放射物的辐射水平仍较低，不至于威胁人类或海洋生物。

伍兹霍尔海洋研究所的海洋放射化学家Ken Buesseler称，对采集的太平洋海水样本的测试证明，日本福岛核电站事故发生四年后，仍有放射性物质泄漏。

最近几个月，在美国俄勒冈州、华盛顿州和加利福尼亚州海岸数百英里范围内，已经检测出微量铯-134，加拿大温哥华岛沿岸也有该物质检出。

在伍兹霍尔海洋研究所检测的近乎每一个海水样本中，都能发现低水平的铯-137。

“尽管事实上我们沿海的辐射污染水平仍远低于政府确定的对人类和海洋生物的安全限度，辐射水平的变化表明我们有必要更密切监测整个太平洋的污染水平，”Buesseler在电邮中写道。（完）