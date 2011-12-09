东电放弃向海中排放污水计划

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透东京12月9日电---日本东京电力(9501.T)周五表示，由於渔业团体强烈抗议，东电已放弃向海中排放经处理放射性污水的计划。
东电周四曾称，因储水空间不足，考虑向海中排放一些处理过的放射性污水。
这招致日本渔业团体强烈反对。"处理过"只意味着放射性物质大幅减少，并非完全消除。
东电发言人称："我们周四与渔业合作社联合会进行了商谈，且水产厅反对（向海中排放污水），因此我们决定不采纳这个计划。"
东电总经理Junichi Matsumoto周五告诉记者，东电将尽力建造更多水槽，并将更多处理过的污水再循环，用作冷却。
东电预计福岛第一核电站每天的污水储存量增加200-500吨左右，到明年将达到其储存容量上限约15.5万吨。
东电为了给高放射性污水腾出空间，4月时曾排放逾1万吨低放射性污水，招致韩国和中国等邻国的严厉谴责。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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