东电明年3月或向大海排放处理过的辐射污水

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透东京12月8日电（记者 Shinichi Saoshiro）---日本东京电力(9501.T)周四称，正在考虑最早明年3月向大海排放处理过的辐射污水。此事引发渔业团体的抗议。
东电称，因地下水的流入，储存处理过的辐射污水的空间日渐减少。
该公司发言人松本纯一（Junichi Matsumoto）告诉记者，"我们希望增加水箱数量来容纳污水，但很难无限期地持续下去。"他还补充说，核电站的蓄水能力可能在明年3月左右达到饱和。
此事对东电而言又是一大挫败。该公司此前建立了不再需要灌入大量水的冷却系统，清理作业似乎取得进展。此外，其还利用法国、美国和国内技术，建立了处理核污水的系统，以提供冷却系统所需用水。
东电称，全国渔业协会的代表周四到访公司东京总部，抗议其这种做法。
该公司还称，仍在评估排放污水的潜在环境影响，最终若迫于无奈只能如此做，将排放对环境影响最小的污水。
东电为了给辐射浓度较高的污水腾空间，4月时曾排放了逾1万吨的低水平辐射污水，此举引来韩国和中国等邻国的严厉谴责。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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