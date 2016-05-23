奥巴马称广岛之行将重在强调美日当前关系

路透东京5月22日 - 美国总统奥巴马周日称，他的广岛之行将强调美日之间的友好关系，但重申不会为二战美国投下原子弹道歉。

奥巴马将于周五（5月27日）在日本首相安倍晋三的陪同下访问广岛，他将成为首位访问广岛的在任美国总统。

奥巴马接受日本放送协会（NHK）采访时称，现实情况是国家领导人在冲突时期通常不得不作出艰难的选择，他在访问广岛期间可能发表的简短讲话中将不会包括道歉言论。

“承认在战争时期领导人需作出各种决策很重要，质疑和拷问他们则是历史学家的事情。”奥巴马称。

“作为过去七年半出任该职位的人，我知道每位领导人都做出非常艰难的决定，尤其是在战争时期。”

1945年8月6日，美国向日本广岛投下原子弹，8月9日又在日本长崎投下原子弹。六天后，日本宣布投降。

多数美国人认为，投下原子弹有利于结束二战和挽救美日民众的性命。但许多历史学家对此观点持有异议。大多数日本人认为这么做是不正当的。

奥巴马称，他认为需要把强调重点放在当前美日的关系上。

“我认为，昔日仇敌是如何携手合作，成为全球的一个最密切的合作伙伴和最密切的盟友，也是好事一桩。”奥巴马说。（完）