低油价压力下 日本油企未来几年拟削减投资

路透东京5月13日 - 日本油企计划未来几年削减勘探和精炼支出，因原油价格自2014年以来暴跌损及油企资产负债表及精炼利润率。

虽然与国际石油巨头相比，日本炼油和石油开采商限制新投资的程度可谓小巫见大巫，但此举表明即便有迹象显示油市已经见底，但油企仍不愿增加支出。

“为了应对严峻的商业环境，我们一直在努力削减投资，”日本出光兴产高管Toshiaki Sagishima在本周举行的财报简会上向记者称。

“我们已连续两年出现投机性投资亏损...损及了我们的财务状况。因此我们的基本立场是尽可能多地遏制投资，而且我们一直在谨慎地检视可能的支出，”他表示。

出光兴产(5019.T)是日本以营收计的第二大炼油商，其股价在截止3月的一年中大跌近25%。该公司将在4月开始的年度减少投资13%至1,040亿日圆(9.56亿美元)。

日本最大炼油商JX控股(5020.T)也打算在未来几年大幅减少投资。该公司周三公布遭遇创纪录的2,790亿日圆年度亏损，营收也下滑20%。

JX控股计划在4月开始的会计年度投资4,400亿日圆，较前一年度增加38%；但从2017年4月开始的两年内支出将缩减至5,000日圆。

“我们将减少对上游业务的投资，同时加大中下游业务支出，”JX控股副社长川田顺一称。

日本最大的油气勘探企业--国际石油开发帝石(1605.T)周四亦表示，由于能源价格下滑，将把4月起年度开发支出减少24%至6,670亿日圆。(完)