日本中央政府起诉冲绳县知事翁长雄志

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京11月17日 - 日本中央政府周二起诉冲绳县知事翁长雄志，要求他恢复美国空军基地搬迁的一个关键建设许可；纠纷升级可能在政治上对首相安倍晋三不利。

日本政府希望将美国海军陆战队的普天间基地搬迁到冲绳岛的另外一处，但很多冲绳岛居民希望美军及其基地彻底离开该岛。

翁长雄志曾指责安倍轻视冲绳。纠纷升级引发近几个月日本各地出现数万人的示威。

翁长雄志拒绝恢复建设许可，因而遭到日本政府起诉。他上月个撤销了该基地搬迁所需的关键建设许可。最初的许可由翁长雄志的前任批准。

如果法院裁定中央政府获胜，国土交通大臣石井启一将有权无视翁长雄志的反对。

“我们是一个法治国家，因此我们依法行事，”内阁官房长官菅义伟在新闻发布会上说道。“这是不可避免的结果。”