日本老旧产业缺乏发展动能 对安倍经济学构成阻碍

图为2013年2月20日拍摄的千叶县君津市的钢铁厂。 REUTERS/Issei Kato

路透东京4月23日 - 想近距离一窥日本首相安倍晋三经济政策的可能阻碍，不妨越过东京湾，看看曾是日本出口兴盛时期象征的君津市钢铁厂。

到1970年代初期时，千叶县君津市已经成为全球最大钢铁生产重镇。这里为日本第一波外销汽车提供钢板，为东京新宿第一批摩天大楼提供钢梁，1978年中国领导人邓小平访问日本，君津成为启发中国兴建类似钢铁厂的灵感。

但上个月，刚合并成为全球第二大钢铁制造商的新日铁住金(5401.T)宣布，将关闭君津的第3高炉，这是新日铁住金在面临中国及韩国激烈竞争下，削减日本国内过剩产能的全面性整顿措施的一部分。

“没有道理重启，”君津厂经理Ichiro Sato上周带领记者参观时指出。“我们希望在不必重启的情况下运作。”

从汽车业到电子业，相同的审慎气氛弥漫在日本制造业。

尽管消费者支出初露生机，同时还有日圆贬值及股市近期大涨的利多，但许多企业在现有资本设备老旧的情况下，投资新厂及设备的意愿仍然极为保守。

这股保守心态有可能成为安倍经济政策的最大挑战阻力。安倍的政策是希望藉由日本央行大量供应货币，带动日本脱离持续15年的物价下跌及成长迟滞局面。

安倍的思路是，日本央行政策将会降低长期利率并拉低借贷成本，同时将根深蒂固的通缩预期变成通胀预期，鼓励企业投资。

但安倍政策的风险是除非日本企业和家庭开始借贷和投资，工资也出现上涨，否则日本央行的货币政策仍不一定传导至经济其他部分。

“很少见制造商计划提高产能或建造新工厂，”日本央行名古屋分行总裁Atsushi Miyanoya上周对记者表示。该分行负责监管日本中部经济，该地区是制造业的中心，分布有丰田汽车(7203.T)等厂家。

**任重道远**

迄今为止，安倍的政策令日本股市升至五年高位，日圆兑美元也跌至近100日圆水平，这推高丰田汽车等多家出口商的获利。而像普利司通(5108.T)等企业，则利用低利率的机会进入公司债市场寻求融资。

安倍认为，从去年底开始，企业在资产支出方面的意愿已经快速复苏，但并非所有数据都支持他的这一论点。

本月公布的日本央行季度短观调查显示，安倍上台后，企业信心已好转。但大型企业表示，计划在当前财年将资本支出削减2%。

上周五公布的路透调查显示，240家受访企业中，超过三分之一的企业担心国内需求停滞。有四分之一则表示，由于日圆走弱，有可能增加产量。

数据对比亦表明，安倍晋三仍然任重而道远。2012年资本支出较2007年低了16%。今年稍早，工厂对的产能利用比2007年时低约19%，显示企业尚需一段时日才会投资于新产能。

上一次日本制造商积极决定在日本建造新厂是在大约六年前，当时日圆兑美元在120日圆左右。那时候，丰田、本田汽车(7267.T)和Panasonic(6752.T)等企业希望投资国内工厂。

但日圆兑美元在随后五年上涨，于2011年10月触及纪录高位75日圆，引发对此投资决定经济效益的担忧，并促使企业争相试图把生产迁至海外。

**‘时间和精力’**

未来数年汽车制造商的闲置产能料将上升，反映出日本制造商所面临的压力。IHS Automotive预计，汽车制造商2013年在日本的产能利用率将从2012年的84%降至80%。2005年时汽车行业在日本的产能利用率为90%。

分析师表示，现在新投资仅有的正面迹象，就是很多企业需要进行投资来更换过时的生产设备，即便他们保持产量稳定。

“制造商可能不会提高产能。但设备老旧，所以有必要作出改变，”农林中金总合研究所首席分析师南武志表示。

即便如此，制造商也不太可能从根本上提高国内的产能，因为长期来看日本的需求或许不会增长。

丰田就曾表示，已经冻结了未来三年在日本或海外建设新厂的计划。该公司没有扩大国内产出的计划，其在日圆飙涨期间竭力维持在日本的产能。

不过，丰田确实打算扩大海外产出。该公司在周五宣布，将把现有美国肯塔基州工厂的产能提高10%。

“挽回从日本出走的产业需要耗费大量的时间和精力。日圆兑美元处于80下方太久，对汽车行业造成的伤害已经超乎人们的想象，”丰田汽车社长丰田章男2月时表示。(完)

(编译 蔡美珍/洪曦/王翔琼; 审校 杜明霞/张明钧)

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