114岁的日本老妪被吉尼斯确认为全球最年长女性

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透东京2月27日 - 吉尼斯世界记录周三称，现年114岁的日本女性Misao Ookawa被确认为全球最年长的女性。
Ookawa生于1898年，目前居住在大阪。她收到了一个认定证书，表示很高兴。
日本媒体报道，Ookawa从未得过大病，她在1919年结婚，拥有三名子女，四名孙子孙女，六名曾孙曾孙女。
3月5日，Ookawa将迎来115岁生日。
吉尼斯认证的全球最年长的男性Jiroemon Kimura也是日本人，年龄为115岁。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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