114岁的日本老妪被吉尼斯确认为全球最年长女性

路透东京2月27日 - 吉尼斯世界记录周三称，现年114岁的日本女性Misao Ookawa被确认为全球最年长的女性。

Ookawa生于1898年，目前居住在大阪。她收到了一个认定证书，表示很高兴。

日本媒体报道，Ookawa从未得过大病，她在1919年结婚，拥有三名子女，四名孙子孙女，六名曾孙曾孙女。

3月5日，Ookawa将迎来115岁生日。

吉尼斯认证的全球最年长的男性Jiroemon Kimura也是日本人，年龄为115岁。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。