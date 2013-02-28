114岁的日本老妪被吉尼斯确认为全球最年长女性

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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路透东京2月27日 - 吉尼斯世界记录周三称，现年114岁的日本女性Misao Ookawa被确认为全球最年长的女性。
Ookawa生于1898年，目前居住在大阪。她收到了一个认定证书，表示很高兴。
日本媒体报导，Ookawa从未得过大病，她在1919年结婚，拥有三名子女，四名孙子孙女，六名曾孙曾孙女。
3月5日，Ookawa将迎来115岁生日。
吉尼斯认证的全球最年长的男性Jiroemon Kimura也是日本人，年龄为115岁。（完）
编译：李富强
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。