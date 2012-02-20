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国际财经 | 2012年 2月 20日 星期一 11:59 BJT

日本检方或就假帐丑闻起诉奥林巴斯--共同社

路透东京2月19日电---共同社周日报导援引消息人士称,检方正考虑就公司假造财报隐瞒钜额投资规损一事,起诉奥林巴斯(Olympus)(7733.T).该丑闻涉及规模达17亿美元.

共同社报导称,在东京证交所上月决定维持奥林巴斯上市资格後,东京地方法院检察官和日本证券交易监督委员会(SESC)显然已决定可以对该公司提起诉讼.

共同社指出,检察官除了起诉社长菊川刚和上周遭逮捕的六人外,也可能起诉公司本身.

报导称,若定罪,该公司可能面临高达7亿日圆(882万美元)的罚款.(完)

--编译 王冠中;审校 孙茉莉

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