日本检方或就假帐丑闻起诉奥林巴斯--共同社

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透东京2月19日电---共同社周日报导援引消息人士称,检方正考虑就公司假造财报隐瞒钜额投资规损一事,起诉奥林巴斯(Olympus)(7733.T).该丑闻涉及规模达17亿美元.
共同社报导称,在东京证交所上月决定维持奥林巴斯上市资格後,东京地方法院检察官和日本证券交易监督委员会(SESC)显然已决定可以对该公司提起诉讼.
共同社指出,检察官除了起诉社长菊川刚和上周遭逮捕的六人外,也可能起诉公司本身.
报导称,若定罪,该公司可能面临高达7亿日圆(882万美元)的罚款.(完)
--编译 王冠中;审校 孙茉莉
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透东京2月24日 - 亚洲股市周五稍事喘息，从一年半高位回落，因铜和其它大宗商品价格突然下跌拖累材料股下滑，与此同时投资者在评估华盛顿在税收和汇率政策方面的立场。
路透东京2月24日 - 东芝周五表示，考虑出售记忆体晶片业务的多数股权，以填补因美国核电业务减记63亿美元所留下的窟窿。