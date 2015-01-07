香港《信报》：日本“正常化”不可回避谢罪正常化

知名债券基金经理人冈德拉克称美元将保持温和走软趋势
路透纽约5月2日 - DoubleLine Capital执行长冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周二表示，美元一直而且可能会继续温和走软模式。
（1月7日社评）
日本多年来一直试图成为一个“正常”国家，皆因该国的处境“不正常”。
可是，日本“正常化”必然导致国际关系不正常，曾经在二战期间受尽铁蹄践踏伤亡惨重的邻国，咸认为修改宪法抵触和平主义。
针对安倍所提到的二战70周年首相谈话，美国罕见地开腔敦促日本向邻国谢罪。
美国认为日本必须先向邻国谢罪，显然是为着推展“重返亚洲”的战略部署，不希望其亚洲两个盟国日本和南韩矛盾益深，另一方面，中日关系愈闹愈僵对于美国而言也没有什么好处，万一由于钓鱼岛问题出现军事冲突，所谓“亚太再平衡”说不定要严重失衡。须知道，美国总统奥巴马现已陷于政治上的跛脚鸭状态，参众两院的控制权皆落入共和党之手，余下不到两年的任期必定求稳不求变，断不愿见中日之间擦枪走火，到时驻日美军将会疲于奔命。
其实说到底，假如日本真的希望成为一个正常国家，最起码的应有之义就是向邻国来一个毫无保留的正常谢罪，不要含糊其词，切勿态度闪烁。
邻国对于日本修改宪法充满顾虑，归根究柢最主要的原因正是该国缺乏正视历史的道德勇气，尤其是安倍背后的右翼势力往往对侵略罪责文过饰非，最极端的是连证据确凿的南京大屠杀也矢口否认，若然日本透过修宪而拥有集体自衞权，邻国担心所谓自衞其实是攻击。
既然美国要求日本先向邻国谢罪，那么日本若要“正常化”，不可能回避谢罪正常化，套用中国国家主席习近平的讲法，诚心向邻国道歉必须成为日本的“新常态”。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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