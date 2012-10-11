日本8月机械订单降幅超预期 因中国需求放缓

* 8月核心机械订单较前月下降3.3%,预估为下降2.5%

* 政府对机械订单状况的评估不变

* 分析师警告经济前景暗淡

路透东京10月11日电---在连续两个月上升後,日本8月核心机械订单降幅超过预期,显示欧洲债务危机和对中国出口疲软开始抑制企业支出意愿.

该数据预示日本经济前景不佳.在全球放缓打压出口之际,日本经济一直依赖民间消费和资本支出的韧性.

企业资本支出疲弱,增加了日本央行在10月30日会议上再度放宽货币政策的压力,届时该央行料将调降长期经济成长预期,并承认还需数年时间才能实现1%的通胀目标.

日本资本支出一直欠缺动力,因企业碍於全球成长前景充满不确定性而推迟支出;同时本月日本央行的重要短观调查也显示,大型企业预期截至明年3月年度的资本支出将成长6.4%.

分析师表示,中日领土争端亦令人更加担心日本企业活动和对中国出口的前景.

"包括钢铁和运输在内的制造业拖累核心订单,由於海外经济没有触底迹象,企业可能进一步延後资本支出,"农林中金总合研究所经济分析师南武志表示.

"最大的风险是中国经济放缓,领土争端已造成中国对日本商品的需求锐减,引发对日本企业的担忧.因此,日本央行可能会进一步调降其经济评估,如果经济指标持续疲弱,最快可能会在本月进一步宽松货币政策."

8月核心机械订单下滑3.3%,降幅超过2.5%的路透预估中值,7月时为增加4.6%.该数据被视作衡量未来六到九个月资本支出情况的指标.

内阁府周四公布的数据显示,日本8月核心机械订单较上年同期则减少6.1%.该数据被视作未来六到九个月资本支出情况的指标.

内阁府维持对机械订单状况的评估不变,称机械订单呈上下波动.

拜去年地震後的重建支出所赐,日本经济的表现要好於比七国集团(G7)中的其他成员国.但分析师表示,随着重建效应消退,内需可能无法弥补出口长期下滑的影响.

国际货币基金组织(IMF)周二称,中国今年的经济增速料放缓至7.8%,并警告道若欧元区危机恶化和美国未能避免"财政悬崖",亚洲新兴经济体将面临风险.

这令出口导向的日本经济雪上加霜.

日本8月工业生产降至15个月低位,因对最大出口市场中国的销售下滑,且截至9月的三个月企业信心恶化,令人担心日本经济已停滞,且可能落入衰退.

这令日本央行承受进一步刺激经济的压力,尽管该央行上月刚放宽货币政策,来避免出口趋疲造成脆弱的经济复苏偏离轨道.日央行上周维持货币政策不变,但分析师预期10月30日的会议很有可能会进一步宽松.(完)

--编译 张荻/戴素萍;审校 张涛/程琳/隋芬

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