日本1月工业生产增幅超预期 政府并上调对产出的评估

日本1月工业生产按月增2.0%,预估为增1.5% 2月和3月产出料均上升1.7%,该指标或因此回到地震前水准 政府上调工业生产评估,称出现回升迹象 PMI显示企业活动小幅放缓,但2月仍有成长

路透东京2月29日电---日本1月工业生产增幅超过预期,且企业预计产出将进一步增长,这提升了对需求正在企稳及制造商活动将恢复到去年自然灾害前水平的信心.

日本政府周三上调其对工业生产的评估,并称正显示出回升迹象.同时另外一份调查显示,复苏步伐料温和,因日圆强劲和围绕欧洲的不确定性持续存在.

1月工业生产较前月增长2.0%,增幅大於市场预估中值的增1.5%.制造商对於2月和3月产出的预估,暗示该产出指标将恢复到去年3月地震前的水准.

这对於正试图使经济回到正轨的决策者来说,是一个值得欣慰的事情.去年日本遭遇大地震,而後泰国洪水又破坏关键行业的供应链,日本经济在去年底时陷入萎缩.

"最新数据引发企业获利将进一步改善的预期,因日圆走软以及全球复苏使企业得以增产,"Monex Securities首席分析师Naoki Murakami说.

汽车制造商以及相机和通讯设备生产商增产幅度高於其他厂商,因他们从供应中断中恢复,而且汽车业强劲对钢铁等其他领域具有流动效应.

"这意味着海外需求不像有些人担心的那样糟糕.欧洲和汇率波动问题仍是风险因素,但产量将能从当前水准逐步复苏,"三菱UFJ摩根士丹利证券资深固定收益策略师Shuji Tonouchi表示.

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日本经济产业省数据显示,受访的制造商预计,2月和3月产出均将增长1.7%.

另外,Markit/JMMA日本制造业采购经理人指数显示2月制造业活动略为放缓,产出复苏的脚步有趋於温和的迹象,因日圆强势且海外需求疑虑持续带来压力.

工业摆脱了去年泰国洪灾导致的供应中断,部分产出增长是可以预期的.另外,一位官员说,"经济情况略好转,使得企业修正先前较保守的预估."

日本央行2月14日意外放宽政策,将资产购买计画扩大10万亿日圆,并设定1%的通胀目标,显示会更积极努力扶助经济.

从那时以来,日圆兑美元 JPY= 已跌至九个月低位,减轻了日圆强势可能损及出口和国内经济的疑虑.

受到泰国洪灾、日圆走强及需求不振伤害出口的影响,日本经济在10-12月的衰退程度大於预期.第三季日本经济则从2011年3月强震引发的衰退中强劲反弹.(完)