日本9月工业生产回温 料维持复苏轨道

记者 Leika Kihara 编译 王冠中/戴素萍/李爽

路透东京10月30日 -日本9月工业生产回升，受坚稳的国内需求支撑，因日本经济力道日益强劲，弥补了对亚洲其他地区出口放缓的影响。

9月工业生产增幅略低于预期，制造业者预期未来几个月产出将延续不均衡的扩张情况，凸显出日本复苏仍旧温和，且须仰赖首相安倍晋三刺激政策的观点。

日本经济产业省周三公布的数据显示，9月工业生产较上月增长1.5%，低于市场预估中值的增长1.8%，但自8月的下滑0.9%反弹。

政府六个月来首次上调对产出的评估，称产出正在升高。

农林中金总合研究所经济分析师南武志认为，该数据显示在内需强劲的带动下，工业生产出现明显的回升。

他表示，但工业生产有部分的力道将是短暂的，反映出在政府明年4月调高消费税前，突然有一波赶在这之前增加的支出。此外，“海外需求仍旧不稳。”

经济产业省官员在简布会上表示，国内和美国殷盛的汽车买需，加上银行业者增加大型电脑系统的订单，是工业生产增加的主因。

接受经济产业省调查的制造商预期10月工业生产将增加4.7%，但11月将下滑1.2%。

日本经济在4-6月为连续第三季扩张，表现优于七国集团(G7)国家，因安倍政策所带来的良好感觉氛围，提振了企业信心和个人消费。

但9月出口成长却远不及预期，因亚洲需求放缓。决策者原本希望当消费税调高时，出口能及时回升以弥补家庭支出的减少。

产出指数升至去年5月以来最高的98.5。此前高点为去年4月创下的100.6。7-9月当季产出较前季增长1.8%，为连续第三个季度上升。

日本央行决策层周四将评估政策，并发布新的长期经济和物价预期。这项产出数据将可能是央行慎重考虑的因素之一。

日本央行料维持货币政策不变，同时仅略微上修下一财年的经济成长预估，因全球需求低迷很大程度上抵消了政府财政刺激举措的提振效应。

“日央行明天或许略微上调经济成长预估，因为第二季经济成长数据强于最初的预期，”南武志说。

但他表示，尽管经济复苏，日央行也很难实现两年内将通胀率提高至2%的目标。

“通胀不大可能加速上升，即便物价上行压力在增强。”(完)

(编译 王冠中/戴素萍/李爽 审校 侯向明/张荻/王兴亚)

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