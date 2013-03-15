日本国会批准黑田东彦出任央行总裁

路透东京3月15日 - 日本国会周五批准黑田东彦出任日本央行总裁，为央行实施更积极的货币宽松政策打下基础。新总裁将于下周上任。

国会参议院还批准岩田规久男和中曾宏担任央行副总裁。周四，这三位提名人获得众议院批准。

现年68岁的黑田东彦目前担任亚洲开发银行(ADB)总裁，而70岁的岩田规久男是一位学者。两人在提名确认听证会上均表示，支持购买较长期限的政府公债，扩大日本央行的资产负债表，以实现新设定的2%通胀目标。

59岁的中曾宏是一位职业央行官员，他同样支持增加资产购买以达到通胀目标。日本央行1月采用了新的通胀目标，表明央行致力于结束长达近20年的通缩并扶助经济提高成长潜能。

国会参众两院批准提名后，三人将在白川方明及两位现任副总裁3月19日离职后接手日本央行，投资者的注意力将转向新领导层上任后央行首次会议将采取何种政策行动。(完)

(编译 李爽/王兴亚; 审校 程琳/徐文焰)

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