日本自民党竞选承诺2%的通胀率目标 并增加海防支出

朱光耀称美国或放松金融监管 应高度关注对全球资本流动影响
路透北京2月26日 - 中国财政部副部长朱光耀周日称，美国金融监管或将大放松，这将对全球资本流动产生重大影响，中国须高度关注。此外，还需密切关注美联储货币政策变化。
路透东京11月21日电---日本反对党--自民党周三承诺,将编制追加预算案,并要求央行进一步放宽货币政策来将经济救出衰退.自民党料在日本议会选举中获得最多席位.
该党还承诺增加海事防卫支出,保卫日本领土并放宽和平宪法对其军事方面的制约.这些立场可能进一步激化与中国因岛屿争端而引发的紧张关系.
货币政策以及外交和安全事务成为12月16日选举的关注点--这是日本首相野田佳彦所属民主党2009年执政以来首次.
在三年更换三任首相後,民调显示失望的选民可能在下议院选举中给予自民党最多席位.
自民党竞选政见中,主张政府及日本央行协定把通胀率目标设为2%.并考虑修改日本央行法,以"强化央行与政府政策的合作".目前的日本央行法确保了央行的独立性.
该项政见宣言并表示,若自民党执政,将考虑创立一个公共-民间部门基金,用於购买海外债券.
但政见中并未提及安倍晋三此前的一项提议,安倍称日本央行应该认购为公共建设项目而发行的债券.首相野田佳彦已经表示,这个想法将危及央行的独立性.
自民党表示将在三年内决定是否重启停转的核电厂,反映出自民党的拥核立场.2011年3月的福岛核灾之後,公众对核能安全的担忧升高,引发大规模示威游行反对重启核能.
是次大选料将产生日本六年来的第七位首相,曾长时间主宰政坛的自民党可能将重掌执政大权,距离其失去政权仅相隔三年.
但许多分析师质疑大选结果能否立即化解政治僵局.日本政府正苦於应对老龄化问题、制造业下滑及与中国之间的关系.(完)
--编译 田建华/许娜;审校 李春喜/李婷仪/王洋/蔡美珍
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