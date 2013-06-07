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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 14:31 BJT

日本金融：日本政府退休金投资基金宣布下调日债配比目标，上调股票配置权重

路透东京6月7日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)周五表示，将把外国股票和国内股票配置权重提高，同时把日本公债配比目标下调。GPIF管理超过1万亿(兆)美元资产，是全球最大的公共养老基金。

GPIF表示将把日本股票权重从此前的11%上调至12%，将日圆债券权重从67%调降至60%。(完) (编译 石冠兰 审校 李婷仪)
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