焦点：财政疑虑推动日本民众DIY养老金 宁愿冒险投资股市债市

路透东京7月20日 - 当Saori Ito去年休产假并且不再从其工作的化妆品公司获得固定报酬时，她开始忧虑自己的未来，担心退休后等待她的是否还是这种忧虑。

Ito现年34岁，已婚，有个一岁的女儿。鉴于日本在世界老龄化人口方面的排名日益上升，她已经对政府提供养老金的能力产生了怀疑。

于是她建立了一个私人的、自我管理的养老金账户。

“我的看法是，政府没法再提供那么多的养老金，所以现实告诉我们，‘养老靠自己，我们(政府)没法帮你。’”Ito在东京一家咖啡馆向路透表示。

日本政府5月份放宽了养老金相关法规，允许几乎所有劳动适龄日本人参加私人的约定提存(defined-contribution，确定提拨/界定供款)养老金计划，这和美国的个人退休账户(Individual Retirement Accounts，简称IRA)模式有些类似。IRA允许员工定期向一支投资基金缴费，并可享受税收减免。

Ito将其手中的钱半数投向海外股票和债券，半数投向国内股票和债券。Ito表示，她在一个个人财务论坛上学会了对自己的资产进行多元化投资。

对于日本首相安倍晋三而言，这可是好消息。安倍晋三希望日本不爱冒险的储户能加大对更高收益资产的投资。

尽管日本央行在1月决定实施负利率政策以刺激投资，但日本家庭16万亿美元资产中仍有一半以上以银行存款或现金形式存在，而美国只有13.8%。

**投资于股市**

从明年1月开始，将又有2,700万日本人有资格建立私人约定提存养老金账户，包括家庭主妇和公务员。目前只有自雇型和不享受企业出资养老金计划的劳动者能够建立私人养老金账户。

事实已经证明，公众对此趋之若鹜。401k教育协会首席研究员Kayo Oe说，自从有关法律改革在5月获得议会通过后，每月登录该协会网站的人数激增六倍达到42,000人。401k教育协会是一家推广约定提存养老计划的非营利机构。

日本野村总合研究所认为，随着时间推移，这一改变可能使用户数量从目前的25.7万大大提高至940万，每年有高达1万亿日圆(94.6亿美元)资金流向民间养老基金产业。

野村证券、SBI证券、三菱东京日联银行(8306.T)以及三井住友银行(8316.T)等金融机构目前提供私人养老金计划服务，有可能从这一市场的强劲扩张中受益。

根据日本约定提存养老基金计划管理机构，截至2015年3月止，大约18%的民间养老基金资金投资于国内外股市，约有39%为储蓄存款。而据日本央行数据，同期日本家庭投资于股市的资产不到10%，持有的现金和存款超过50%。

“我知道这并不是没有风险，”一位37岁的日本女性实业家在申请私人养老金账户时这样说。“但如果我不冒险，我的钱就不能增加。我需要承担一定风险，对此我也是接受的。”

她表示，计划进一步投资股票而非债券，将聚焦新兴市场等外国股票。她说，与不作为和全交给政府相比，自己理财更加安心。

**人口结构问题**

而日本人口统计数据更进一步印证她的疑虑。

据日本政府数据，日本65岁及以上人口占比略逾四分之一，在2035年以前预计将升至三分之一。

日本出生率多年来持续下滑，2014年更创下每千人仅八个新生儿的纪录低位。这意谓着扶养不断扩增的老年人口的劳动人口下降：在2035年时，劳动人口料将减少约两成至6,340万人。

厚生劳动省数据显示，40岁以下人口一辈子支付政府退休计画的费用，要远高于他们的长辈。

现年70岁的长者所享用的福利，为他们先前支付费用的五倍。然而，现年20和30岁的民众所享受的福利，将仅为他们所支付费用的两倍左右。

这让现在处于劳动年龄的日本人担心，等他们退休的时候可能还要完全靠自己。

“我不能指望靠国家来获得幸福，那是不可能的，”现年48岁的家庭主妇Yuko Narita对路透表示。Narita说，她去年12月建立了私人养老金账户，部分原因是她发现虽然自己在一家保险公司工作了20年，但每月将只会领到10万日圆的养老金。

根据Japan Institute of Life Insurances的一项调查，现在一对普通的退休夫妻每月大概能领到22万日圆养老金，超过80%的人认为国家养老金已经不够花了。

“我不能光靠这10万日圆生活，”Narita说。

**维持对公共养老金的信任**

当然，政府养老金仍将是退休金的主要来源。只有缴纳了国家养老金费用的人有权建立私人养老金账户。

“厚生劳动省处于艰难的境地--它不会也不能说，‘公共养老金出现困难，大家能领到的钱不会很多，’”日本庆应大学法律教授、政府养老金事务小组成员Hideyuki Morito表示。

“政府需要维持大家对公共养老金的信任，但人们肯定不能再单靠公共养老金就能过得很好，”他说。

日本人口老龄化图表：tmsnrt.rs/29VjmUo

日本私人养老金情况图表：tmsnrt.rs/29S3NZS

(完)