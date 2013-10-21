日本政府退休金投资基金准备朝投资私募股权迈进--消息

路透东京10月18日 - 消息人士说，日本政府退休金投资基金(GPIF)正举步迈向投资私募股权。而这可能是GPIF转向投资较高风险资产的一大步。GPIF资产规模达1.2万亿美元，是全球最大公共养老基金。

熟悉内情的消息人士周五对路透说，GPIF已聘请来自Sony Life Insurance Co的资深私募股权经理人，并将数位内部员工调至投资小组，专注于研究私募股权。

GPIF上个财年的投资利得为11.2万亿日圆（1,145.6亿美元），但最近几年GPIF绩效表现落后于那些重仓持有股票及其他风险资产的大型公共养老基金。

6月时，GPIF做出了2001年以来最大的资产配置转变--增持目标股票仓位，同时调降公债配比。

去年该基金曾透过投资新兴市场股票，扩大其核心传统资产以外的类别。

消息人士说，投资经理人Noriko Hayashi从10月1日起自Sony Life加入GPIF，将于其他投资经理人共同专注于对私募股权的投资机会。

GPIF发言人对此不愿证实，也不愿评论未来该基金是否可能投资私募股权。(完)

(编译 李婷仪 审校 高琦)

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