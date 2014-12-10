焦点：社会福利缩水问题成为日本大选躲不过的一道坎

12月7日日本首相安倍晋三在东京为14日的众议院大选拉票。 REUTERS/Yuya Shino

路透东京12月10日 - 在日本于本周日进行的选举之前，筱原弘子对首相安倍晋三在拉票过程中明显避而不谈的一个问题忧心忡忡，那就是：日本需要缩减数以百万计民众正享有的优厚的社会福利计划。

“我希望自己的养老金够用，不过我得工作尽量长的时间并存钱，以防万一，”现年67岁的筱原弘子表示。她正在照看着自家开的日式传统甜品店。

“我实在为现在三、四十岁的人感到担心。等他们老了以后还会有钱留下吗？”

安倍把此次投票称为对其经济政策的公投，特别是对推迟增税决定的公投。日本上调消费税旨在控制激增的公共债务，目前该国债务总额已经突破1,000万亿(兆)日圆(约合8.3万亿美元)。

不过增加税收并非唯一的问题，如何控制支出也颇费思量。日本政府支出正在迅速增长，而且随着社会快速老龄化，退休人数大增，同时劳动力减少，政府支出规模料将进一步扩大。

逐步逼近的福利缩水已经让筱原弘子这样的老百姓多存钱少花钱，这令安倍希望打破已延续近20年的通缩心态的努力面临更大困难。

日本政府的预估显示，即便安倍按原定计划在明年10月将消费税从8%调升至10%，也无法实现在未来七年内达到预算平衡的承诺。

而决定推迟增税18个月后，政府更需要缩减慷慨的社会福利支出，或加大增税力度，更有可能双管齐下。

“我们不能依赖高增长，而必须同时增税并减少福利支出，才能改善公共财政状况，”法政大学经济学副教授小黑一政表示。

**细节要等到选举后才公布**

媒体调查预测安倍领导的执政党将在周日大选中取得决定性胜利，尽管民众对于安倍经济政策存在疑问。安倍本人则允诺将在未来数月给予选民答复，但在竞选最后阶段不会给出任何细节。

安倍所在的自由民主党在竞选纲要中表示，他们将在明年夏季前、就如何在2021财年实现基本预算盈余制定出具体计划。

日本今年的公共债务规模相当于GDP的两倍还多，债务负担在发达国家中是最重的。

在4月上调消费税举措导致日本滑入衰退后，安倍已经决定推迟第二次上调消费税的时间，指当前的首要任务是力撑经济，使经济强劲到足以承受冲击痛苦。

穆迪上周将日本主权债信评级下调一个级距至A1，原因在于该国实现财政减赤目标的不确定性升高。

日本目前有四分之一的人口都超过65岁，预计这一老龄化比例将在2050年时进一步升到近40%。相比之下，年龄在18-24岁的年轻人占总人口的比例则在过去二十年下降近三分之一。

日本社会福利保障支出已经占到96万亿日圆预算的三分之一，并且每年还在以约1万亿日圆的速度自动攀升，日本人口危机正在迫近。

根据财务省今年稍早做出的预估，即便消费税已经上调，那么按照最乐观的情景估测，即年增长率达到3%并且政府推出进一步的举措来遏制社保支出，日本也将无法实现预算目标。

财务省计算，若不计入债务偿付和发债收入这个类目，日本将在2020-2021财年面临6.6万亿日圆的预算赤字，相当于GDP规模的1.1%。

筱原弘子在她位于东京北部的店铺中表示，她不想讨论是否将参加周日投票，但她明确指出她可不是安倍经济学的粉丝，迄今为止她都无法将消费税上调和成本升高的影响转嫁给消费者。“安倍经济学？我希望这一切结束。”她说道。（完）

(编译 徐文焰/高琦 审校 杜明霞)

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