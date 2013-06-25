基金产业：日本养老基金考虑买进国际房地产以增加回报

路透伦敦6月24日 - 房地产咨询机构CBRE称，日本公共养老基金可能开始购买房地产以提高回报，这一举动可能令大量资金流入伦敦和巴黎等城市。

日本政府养老投资基金(GPIF)采取类似计划，因政府敦促公共基金提高回报，以帮助重振经济。这是日本首相安倍晋三经济政策的部分措施。

本月稍早，GPIF称将从债市转向股市，承担更大风险。这是2006年以来其对资产配置的最大调整。

“GPIF规模超出世界其他养老基金的程度已经让人印象深刻了...因此若该基金最终扩大投资目标，纳入国际房地产，那它将成为一个非常重要的市场参与者，”CBRE称。

未能联系到GPIF人士评论。

CBRE的Simon Barrowcliff称，通常基金进入房地产市场的配比为5%，然后增长至10%。这可能意味着在伦敦、巴黎和纽约等全球主要城市进行最多1,000亿美元的交易。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)