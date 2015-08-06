日本或向菲律宾提供飞机进行南海巡逻 中国国防部表关切（更新版）

路透东京8月6日 （Tim Kelly and Nobuhiro Kubo） - 消息人士称，日本打算向菲律宾提供飞机用于南中国海巡逻，此举将加深日本与菲律宾的国防联系。

四名消息人士对路透称，日本打算向菲律宾提供三架比奇(TXT.N) TC-90空中国王飞机，可能装载基本的对地和对空侦察雷达。

他们指出，日本政府内部的讨论还处于初步阶段，还将需要克服法律障碍。菲律宾希望获得更加完善的洛克希德马丁(LMT.N) P3-C飞机以追踪中国潜艇的动向，日本还没有正式提议TC-90作为替代品。

菲律宾高级军官和国防官员称，没有听说日本可能捐赠TC-90飞机。日本使用TC-90飞机训练军事飞行员。

“菲律宾没有足够的飞机在南海上空进行例行巡逻，”一名在日本的消息人士匿名说道。

日本防卫省发言人表示，已经建立工作级别的对话，探讨日本与菲律宾可能的国防设备合作，但没有给予菲律宾TC-90飞机的“具体计划”。

菲律宾国防部长加斯明对路透称，不清楚日本提供飞机的计划。菲律宾高级将领们也表示不清楚此事，但欢迎加强与日本的国防合作。

中国国防部对此表达了关切。

“我们希望有关国家的军事合作有利于地区的和平稳定，而不是相反，”国防部在给路透的传真声明中表示。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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