菲总统下周访日 欲加强双边防卫合作

中国债市动态：逆回购重启现券震荡整理，通胀数据基本合预期影响有限
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京/马尼拉5月27日 （记者 Kiyoshi Takenaka/Manuel Mogato） - 菲律宾总统阿基诺下周访日，届时两国将提升安全防卫关系。这是日本首相安倍晋三加强与东南亚国家合作的最新举措。
参加谈判的官员们称，双方或将同意启动有关防务装备及技术转让框架协议的谈判，并就访菲日本军事人员身份的协议进行商谈，以加强联合训练和演习。
阿基诺将于6月2日至5日访问日本。马来西亚总理纳吉布本周访问日本，期间马来西亚和日本的领导人同意将双边关系升级为战略合作伙伴关系，并在防卫设备领域进行合作。
菲律宾国防部长加斯明将随同阿基诺出访。
一位菲律宾高级海军官员向路透表示，菲律宾已向日本提交了一份菲律宾想要购买的日本防卫设备的清单，包括P-3C海上侦察机。
“我们已向日本提交了一份意向清单，列明菲律宾亟需的装备，以增强在南中国海的海上安全，”他说道，并称两国政府正在就购买装备的一揽子优惠贷款进行磋商。
日本正在为菲律宾建造10艘船只，菲律宾海岸警卫队希望在年底前能够获得其中的第一艘。日本亦正在向越南海岸警卫队提供二手巡逻船。
此外，日本和菲律宾本月在南海争议海域附近举行了首次联合海军演习。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透上海5月10日 - 在中国央行周三重启逆回购后，银行间债市早盘主要现券震荡整理。稍早公布的4月CPI等经济数据，与预期偏离不大而影响有限，市场仍以消化内部因素为主。至于刚结束招标的五年期续发国债，结果明显高于预测均值，是否会打击情绪还要待午后再观察。
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