日本、菲律宾将就日本提供军事援助的框架达成共识--消息

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京11月16日 - 消息人士称，日本和菲律宾领导人本周将达成一项协议，为日本向菲律宾提供使用过的军事装备铺平道路，可能包括被用于巡逻南海的飞机。

该协议将标志着日本首次同意向他国直接捐助军事装备，是首相安倍晋三更加强力安全政策的又一佐证。

东京三名熟悉情况的消息人士指出，该原则协议将在安倍与菲律宾总统阿基诺三世在亚太经合组织（APEC）马尼拉峰会间隙进行会面后宣布。

消息人士们匿名表示，协议将让日本和菲律宾讨论日本军事援助的形式和规模。

“APEC是我们显示合作程度的机会，”其中一名消息人士称。

安倍和阿基诺三世将于周三会面。