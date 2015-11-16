日本、菲律宾将就日本提供军事援助的框架达成共识--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京11月16日 - 消息人士称，日本和菲律宾领导人本周将达成一项协议，为日本向菲律宾提供使用过的军事装备铺平道路，可能包括被用于巡逻南海的飞机。
该协议将标志着日本首次同意向他国直接捐助军事装备，是首相安倍晋三更加强力安全政策的又一佐证。
东京三名熟悉情况的消息人士指出，该原则协议将在安倍与菲律宾总统阿基诺三世在亚太经合组织（APEC）马尼拉峰会间隙进行会面后宣布。
消息人士们匿名表示，协议将让日本和菲律宾讨论日本军事援助的形式和规模。
“APEC是我们显示合作程度的机会，”其中一名消息人士称。
安倍和阿基诺三世将于周三会面。
日本外务省发言人表示，他对此无可奉告；消息人士称日本外务省一直在处理该协议。菲律宾外交部拒绝发表评论，无法立即联络到菲律宾军方官员发表评论。（完） 编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”