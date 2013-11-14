日本准备派遣1000名士兵和军舰前往菲律宾救灾

路透东京11月14日（记者 Osamu Tsukimori） -日本准备向遭受台风“海燕”袭击的菲律宾派出最多1,000名士兵以及军舰和飞机帮助救灾，这可能是日本二战后最大的军事部署。

日本防卫大臣小野寺五典对记者表示，日本可能向菲律宾派遣最多1,000名自卫队士兵。菲律宾台风幸存者难以得到食物、饮用水和药物。

日本防卫省一名官员称，政府在考虑派出三艘军舰。日本《朝日新闻》和日本时事通讯社称，日本也可能派出运输直升机和飞机。

此次任务规模可能比2004年印度洋大海啸后日本派出的救灾援助队伍规模更大。

日本已经向菲律宾捐款1,000万美元，并派出了由20多名应急医疗专家组成的援助队，以及50名士兵。

日本内阁官房长官菅义伟本周早些时候称，日本派部队前往是应菲律宾的请求。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。