日本准备派遣1000名士兵和军舰前往菲律宾救灾

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透东京11月14日（记者 Osamu Tsukimori） -日本准备向遭受台风“海燕”袭击的菲律宾派出最多1,000名士兵以及军舰和飞机帮助救灾，这可能是日本二战后最大的军事部署。
日本防卫大臣小野寺五典对记者表示，日本可能向菲律宾派遣最多1,000名自卫队士兵。菲律宾台风幸存者难以得到食物、饮用水和药物。
日本防卫省一名官员称，政府在考虑派出三艘军舰。日本《朝日新闻》和日本时事通讯社称，日本也可能派出运输直升机和飞机。
此次任务规模可能比2004年印度洋大海啸后日本派出的救灾援助队伍规模更大。
日本已经向菲律宾捐款1,000万美元，并派出了由20多名应急医疗专家组成的援助队，以及50名士兵。
日本内阁官房长官菅义伟本周早些时候称，日本派部队前往是应菲律宾的请求。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透华盛顿/北京3月30日 - 美国总统特朗普周四发表推文称，美国不能再容忍大规模贸易逆差和就业岗位流失的状况，给下周中美两国元首的首次会晤定下紧张基调。
路透华盛顿3月30日 - 美国政府的一份谈判目标草案显示，在重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)时，特朗普政府将追求税收平等，并将要求在加拿大和墨西哥产品涌入美国、并对美国行业构成“严重伤害威胁”时，可以重新开征关税。