软银今夏将推出辐射探测智能手机

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透东京5月29日电---日本移动运营商软银(9984.T)周二称，很快将开始销售带有辐射探测器的智能手机。日本福岛核危机发生至今已逾一年，软银此举迎合民众对日本东部沿海地区辐射热点残留的担忧。
去年福岛核电站因强震和海啸遭到破坏，导致核反应堆熔毁并发生核泄漏。由於辐射水平过高，日本东北部分地区仍被划为禁区。
日本国内反核情绪高涨，权利组织在东京和其他城市呼吁，应监测学校和其他公共设施的辐射水平。
软银创始人兼社长孙正义站在福岛核电站废墟的航拍照片前称：“核事故的威胁用肉眼无法看到，很多人也对此忧心忡忡，特别是有幼小孩子的母亲。”
软银将这款智能手机归为“Pantone”系列，将有八种鲜艳的外壳颜色供选择，手机内置夏普(6753.T)定制的IC芯片，可以测量辐射水平为每小时多少微西弗。
这款手机将於今年夏季上市，能记录用户测量过辐射水平的位置。
软银尚未确定这款智能手机的价格，但孙正义对记者称，手机定价将会在可承受的范围内。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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