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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 29日 星期一 13:12 BJT

日本政府批准290亿美元的刺激支出计划 但效果存疑

日本政府周六批准一项规模290亿美元的刺激支出计划，通过补贴、购物券等方式向日本经济成长落后地区和家庭提供帮助，但分析师对此举的刺激效果表示怀疑。路透
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