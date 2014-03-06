中美围绕日本武器级钚问题存在分歧

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳3月5日 - 外交人士透露，周三在联合国国际原子能机构（IAEA）会议上，美国与中国围绕日本的钚库存产生分歧，美国方面称不认同中国对此事的关切。
出席IAEA闭门会议的外交官称，中国对日本拥有钚的规模表示关切，俄罗斯也持类似观点。
与铀相似，钚既可用作核电站燃料，也可用作核弹原料。
美国驻IAEA代表麦克马纳斯（Joseph Macmanus）则明确表示，美国并不担心日本对这些材料的处理。
他告诉记者：“我们根本不担心（日本）对这些钚处理不当或是没有处置的计划。”
据一名外交官透露，他后来对IAEA委员会表示，不认同中国上月表达的关切。
2月17日，针对有报道称日本拒绝向美国归还超过300公斤武器级钚，中国对此深表关切。
日本共同社称，美国已催促日本归还武器级钚，但日本方面拖延，不过最终还是同意了美国的要求。
这些材料是日方1960年代购买用于科研用途的。日本文部科学省一名官员称，日美两国很可能在3月海牙核安全峰会期间就归还这批钚签订正式协议。
日本目前未拥有核武器，并称不会寻求拥有核武器。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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