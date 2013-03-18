日本加入TPP谈判为安倍赢得人气

* 安倍宣布打算加入TPP谈判后支持率小升

* 多数日本人支持这一决定

* 仍要解决国内外方面的担忧

路透东京3月18日 - 日本首相安倍晋三上周五宣布，该国打算加入由美国牵头的环太平洋自由贸易协定谈判，这是其上任后做出的首个具有政治风险的决定，不过这个决定似乎已经产生回报，其支持率进一步攀升。

周一的民调显示，安倍的支持率由上月开始上升，并触及12月就职以来的最高水平。而且多数人支撑周五发布的、有关日本希望加入跨太平洋伙伴关系协议(TPP)谈判的声明。

这是安倍新官上任“三把火”中的第三个政策决定，前两项政策分别为财政注资和极宽松的货币政策。

虽然“安倍经济政策”在日本股市和选民中赢得一片称赞，但企业高层和经济学家认为，能否取得长久成功，取决于安倍是否解决、及如何解决放松监管等棘手的改革议题。

日本加入TPP谈判就是这样一个棘手问题，也是测试安倍是否有能力成功穿越政治雷区，达到目的的第一场考验。

支持者表示，该贸易协定将有助于日本从充满活力的地区经济增长中获益，并可作为促进放松管制等改革的催化剂。不过这也遭到了一向是自民党权力基础的农业游说团体的强烈反对。

在安倍之前，有两位民主党首相在任时曾推动过加入TPP的想法，但因党内的分歧而受阻。

**安倍的推销术**

“公众对TPP的支持度很高。这表明安倍有关日本需要参与TPP谈判的解释很可能给公众带来了一种安全感，”日本早稻田大学政治科学教授Takehiko Yamamoto表示。

自民党在选战宣传中指出，若要毫无例外的全数废除关税，则会反对加入TPP谈判，而安倍晋三已经表示，他已经取得华盛顿方面的保证，无须做出这样的承诺。

朝日新闻调查显示，71%的选民支持安倍处理TPP谈判的做法，而读卖新闻及美日新闻做的类似调查显示，约有60%的选民给予支持。

在所有的媒体调查中，安倍晋三的支持率全数升至他12月掌权以来的新高；安倍是小泉纯一郎罕见地在2006年做满五年任期以来的第七任首相。

朝日新闻调查显示，安倍内阁的支持率为65%，读卖及每日新闻的调查结果则分别为72%及70%，与2月调查时相较上升幅度界于1-7个百分点。

日本领导人很难得长时间获得高支持率，通常在就任初期会升至高点，但之后下滑。安倍在2006-2007年间首次担任首相期间便曾面临此问题。

安倍的自民党以及政治盟友在众议院拥有多数优势，但必须在7月的参议院选举中赢得多数席次才能确保实力无虞，要克服反对加入TPP的声浪仍然充满挑战。

“自民党和其盟友公明党眼下是占了上风，不过我们仍得观察安倍将如何说服民众，例如农业游说团体等人士，还有日本将如何与TPP成员国协商。”早稻田大学的Yamamoto教授说。

美国及其他10个国家想在今年结束前达成协议，可能最快就是10月在巴厘岛(峇里岛)举行的亚太领袖峰会。不过日本加入谈判的阻碍仍在。

日本必须先和现有TPP谈判成员进行双边谈判并获得他们的同意，但如果日本无法尽快消除美国对其汽车、保险及农产品市场壁垒的疑虑，已进行三年之久的TPP谈判将有陷入泥淖之虞。

其他参与TPP谈判的国家包括加拿大、墨西哥、澳洲、新西兰、智利、秘鲁、越南、马来西亚和汶莱。日本若加入的话，TPP将涵盖全球将近40%的经济产出。(完)

(编译 李春喜/丁琦/张明钧/李婷仪; 审校 艾茂林/程琳)

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