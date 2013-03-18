日本加入TPP谈判为安倍赢得人气

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
* 安倍宣布打算加入TPP谈判后支持率小升
* 多数日本人支持这一决定
* 仍要解决国内外方面的担忧
路透东京3月18日 - 日本首相安倍晋三上周五宣布，该国打算加入由美国牵头的环太平洋自由贸易协定谈判，这是其上任后做出的首个具有政治风险的决定，不过这个决定似乎已经产生回报，其支持率进一步攀升。
周一的民调显示，安倍的支持率由上月开始上升，并触及12月就职以来的最高水平。而且多数人支撑周五发布的、有关日本希望加入跨太平洋伙伴关系协议(TPP)谈判的声明。
这是安倍新官上任“三把火”中的第三个政策决定，前两项政策分别为财政注资和极宽松的货币政策。
虽然“安倍经济政策”在日本股市和选民中赢得一片称赞，但企业高层和经济学家认为，能否取得长久成功，取决于安倍是否解决、及如何解决放松监管等棘手的改革议题。
日本加入TPP谈判就是这样一个棘手问题，也是测试安倍是否有能力成功穿越政治雷区，达到目的的第一场考验。
支持者表示，该贸易协定将有助于日本从充满活力的地区经济增长中获益，并可作为促进放松管制等改革的催化剂。不过这也遭到了一向是自民党权力基础的农业游说团体的强烈反对。
在安倍之前，有两位民主党首相在任时曾推动过加入TPP的想法，但因党内的分歧而受阻。
**安倍的推销术**
“公众对TPP的支持度很高。这表明安倍有关日本需要参与TPP谈判的解释很可能给公众带来了一种安全感，”日本早稻田大学政治科学教授Takehiko Yamamoto表示。
自民党在选战宣传中指出，若要毫无例外的全数废除关税，则会反对加入TPP谈判，而安倍晋三已经表示，他已经取得华盛顿方面的保证，无须做出这样的承诺。
朝日新闻调查显示，71%的选民支持安倍处理TPP谈判的做法，而读卖新闻及美日新闻做的类似调查显示，约有60%的选民给予支持。
在所有的媒体调查中，安倍晋三的支持率全数升至他12月掌权以来的新高；安倍是小泉纯一郎罕见地在2006年做满五年任期以来的第七任首相。
朝日新闻调查显示，安倍内阁的支持率为65%，读卖及每日新闻的调查结果则分别为72%及70%，与2月调查时相较上升幅度界于1-7个百分点。
日本领导人很难得长时间获得高支持率，通常在就任初期会升至高点，但之后下滑。安倍在2006-2007年间首次担任首相期间便曾面临此问题。
安倍的自民党以及政治盟友在众议院拥有多数优势，但必须在7月的参议院选举中赢得多数席次才能确保实力无虞，要克服反对加入TPP的声浪仍然充满挑战。
“自民党和其盟友公明党眼下是占了上风，不过我们仍得观察安倍将如何说服民众，例如农业游说团体等人士，还有日本将如何与TPP成员国协商。”早稻田大学的Yamamoto教授说。
美国及其他10个国家想在今年结束前达成协议，可能最快就是10月在巴厘岛(峇里岛)举行的亚太领袖峰会。不过日本加入谈判的阻碍仍在。
日本必须先和现有TPP谈判成员进行双边谈判并获得他们的同意，但如果日本无法尽快消除美国对其汽车、保险及农产品市场壁垒的疑虑，已进行三年之久的TPP谈判将有陷入泥淖之虞。
其他参与TPP谈判的国家包括加拿大、墨西哥、澳洲、新西兰、智利、秘鲁、越南、马来西亚和汶莱。日本若加入的话，TPP将涵盖全球将近40%的经济产出。(完)
(编译 李春喜/丁琦/张明钧/李婷仪; 审校 艾茂林/程琳)
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