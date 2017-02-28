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国际财经 | 2017年 2月 28日 星期二 13:46 BJT

日相安倍称央行除了实现通胀目标外 还须刺激增长

路透东京2月28日 - 日本首相安倍晋三周二称，日本央行激进的货币宽松举措不仅仅是为了实现其2%的通胀目标，也是为了刺激经济。

“我希望日本央行采取货币政策来实现其2%的通胀目标，同时还关注刺激经济，”安倍在日本国会表示。(完)

(编译 汪红英；审校 张明钧)

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