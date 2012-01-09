日本首相考虑改组内阁--朝日新闻

路透东京1月9日电---朝日新闻周一报导,日本首相野田佳彦可能撤除两位备受争议的内阁大臣,以确保反对派支持其加税计划.

根据一项草案,该计划要求改革日本社会保障和税收体系,其中包括分两阶段将消费税由当前的5%提高到10%.

该报称,为了赢得支持,野田佳彦可能撤除防卫相一川保夫和消费者行政担当相山冈贤次.反对党自民党上月已针对这两位大臣在参议院通过问责决议.

朝日新闻称,内阁改组最早可能在本周进行.(完)

--编译 李爽; 审校 张明钧

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