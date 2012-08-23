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时事要闻 | 2012年 8月 23日 星期四 10:08 BJT

日本首相暗示准备在11月初举行大选

路透8月23日电---日本共同社引述自民党资深议员消息称，日本首相野田佳彦已向该党党首表示，他计划在11月初举行大选。

野田佳彦本月早些时候与主要反对党自民党达成妥协，挽救极力争取的营业税增加案，但为此不得不承诺将尽快举行大选。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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