安倍要求研究消费税上调替代计划对经济的影响--消息

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透东京7月29日 - 熟悉情况的日本政府消息人士周末期间表示，首相安倍晋三已要求研究消费税上调计划的各种替代选项对经济的影响，包括更加循序渐进地每年上调1%的计划。
消息人士称，该项研究目的并不在于用替代方案取代现有的消费税上调计划。日本财务大臣麻生太郎已表示，消费税上调计划将原封不动地实施。
此举旨在引导政府确定，如何能够最好地应对税率上调的影响，包括采用追加预算。日本政府试图在控制不断攀升的公共债务，同时帮助经济摆脱已持续10年的通缩之间达成平衡。
安倍已表示，他将在今年秋季决定如何推进消费税上调。
消息人士指出，日本经济财政谘问会议可能会审视三种消费税上调方案，另一个新成立的专家小组委员会也可能考察这三种方案。
他们讨论的内容将包括检视定于8月12日发布的第二季国内生产总值(GDP)数据。
这三个方案包括：根据当前法律，在2014年将现为5%的消费税率上调为8%，到2015年10月进一步升至10%；首先将消费税率提高2个百分点，然后以每年1个百分点的步伐上调；以及每年调升1个百分点。(完)
(编译 徐文焰；审校 隋芬/李春喜)
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