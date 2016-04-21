日相安倍向靖国神社供奉祭品

日本首相安倍晋三周四向靖国神社供奉名为“真榊”的祭品，此举可能激怒中国。靖国神社公关部一位不愿具名的人士证实安倍供奉了祭品。媒体称，安倍此次可能不会采取更具挑衅性的做法--参拜靖国神社。日本媒体报导称，日本外务大臣岸田文雄即将访华，可能于4月30日与中国外长王毅会面，寻求缓和两国在主权争议等问题上的摩擦。路透