日本前首相安倍晋三有望再度执政

* 前首相安倍晋三赢得自民党总裁选举,有望再度出任日本首相

* 自民党在民调中领先

* 在自民党总裁角逐者中,安倍对华立场最为强硬

* 安倍在要求日本央行进一步扶持经济上的态度被认为最激进

路透东京9月26日电---日本主要反对党--自民党周三选出前首相安倍晋三为该党新总裁,在安保问题上立场强硬的安倍有望再度出任日本首相,这可能激起中韩两国警戒态度.

民调显示,在料于数月内举行的日本众议院选举中,自民党的得票将位列第一,这将使该党领导人成为下任首相.自民党在几乎不间断执政50多年之後,在2009年成为在野党.

此前安倍在出任首相仅一年之後,於2007年因健康原因而辞职.他在自民党总裁第二轮投票中战胜了现年55岁的前自民党政调会长石破茂.

所有参与自民党总裁角逐者的立场都偏强硬,因本月日本首相野田佳彦宣布将钓鱼岛"国有化"後,与中国的领土争议升级.

受之前辞职事件的影响,安倍在选战中起先不被看好.在竞选者中,他最高调敦促日本政府在与中国和韩国的领土争议中采取更加强硬的立场.

"我认为中国将因此警惕,韩国也是...我觉得这可能会推动部分领导人在自民党重新执政之前,开始改善关系,"上智大学教授Koichi Nakao说.

他并称,对於野田佳彦艰难领导的民主党来说,安倍晋三当选自民党新党魁或许是个好消息.

"我认为自民党可能最终因此无法获得支持...选民抛弃自民党的主要原因之一就是安倍晋三."

**央行警惕性或升高**

安倍晋三可能成为下届政府领导人的前景,可能在日本央行敲响警钟.野田佳彦此前承诺将"很快"举行大选,最快可能就在11月.

安倍晋三一直以来都强烈建议修改央行法案,以迫使央行采取更多行动来提振经济.

安倍晋三在2006年9月成为第二次世界大战以来日本最年轻的首相,但一年後就下台,这一年期间经历丑闻缠身、选举惨败、以及日本支持美国阿富汗行动的危机.他当时以健康因素为由辞职.

然而,安倍在位期间,在修复中日关系上做了相当大的努力,安倍上任後第一个出访的国家就是中国.中日关系在前一任首相小泉纯一郎五年任期中趋於紧张,部分因为小泉每年均参拜靖国神社所致.

民调显示,自民党需要执政联盟夥伴,而安倍也已明确表示,正在研究可能和大阪市长桥下彻领导的政党结盟.桥下彻走民粹主义路线,他成立的政党被批评为煽动民族主义.

不管大选後是谁获得日本执政权,都将面临各种未竟事务和经济根深蒂固的问题.

2011年3月日本东北部地震和海啸後的重建工作远未完成,福岛瘫痪的核电厂要完全退役需要数十年的时间.

在公众对核能安全的担忧下,新政府也将需要处理能源政策改革议题.

除此之外,还有将消费税提高一倍的计划,这被视为仅是削减日本庞大公共债务的第一步.(完)

--编译 丁琦/侯向明/王冠中;审校 蔡美珍

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