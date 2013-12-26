日相安倍参拜靖国神社 中方提出强烈抗议和严厉谴责

中国外交部发言人周四称，就日本首相安倍晋三周四参拜靖国神社向日方提出强烈抗议和严厉谴责，并敦促日方采取措施纠正错误。安倍晋三在参拜靖国神社后表示，与中国和韩国的关系非常重要，希望有机会向中韩说明加强联系符合各国利益。图为安倍晋三。路透