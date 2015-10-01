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国际财经 | 2015年 10月 1日 星期四 16:54 BJT

日本9月制造业PMI终值三个月来首次下降

路透东京10月1日 - 周四公布的一项民间调查显示，因新出口订单萎缩速度为近三年来最大，日本9月制造业活动扩张速度下降，这是中国经济放缓正在损及日本经济前景的又一警讯。

Markit/日经日本9月制造业采购经理人指数(PMI)经季节调整后终值为51.0，略高于初值50.9，但仍低于8月终值51.7。

该指数连续第五个月高于50的荣枯分界线，但三个月来首次下降。

PMI数据可能让人更加担心日本经济重陷停滞，之前8月工业生产意外下滑已然让分析师大吃一惊。

9月新出口订单指数终值为48.0，高于初值47.8，但仍显示出口订单萎缩速度创2013年2月以来最快。

9月新订单终值为53.0，高于52.0的初值，但仍低于前月的53.4，内需动能可能在减弱的迹象令人担忧。

制造业者不得不三个月内第二次降价，这或许阻碍央行引领经济摆脱通缩的努力。

外界可能认为，PMI数据表明，日本经济增速不足以推动通胀加速上升，以实现日本央行2%的通胀目标。

一些分析师猜测，日本央行本月或放宽政策，以防物价趋势恶化。(完)

编译 张涛/李爽 审校 于春红/王兴亚
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