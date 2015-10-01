日本9月制造业PMI终值三个月来首次下降

东盟加三财金首脑警告称转向保护主义对全球经济不利
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透东京10月1日 - 周四公布的一项民间调查显示，因新出口订单萎缩速度为近三年来最大，日本9月制造业活动扩张速度下降，这是中国经济放缓正在损及日本经济前景的又一警讯。
Markit/日经日本9月制造业采购经理人指数(PMI)经季节调整后终值为51.0，略高于初值50.9，但仍低于8月终值51.7。
该指数连续第五个月高于50的荣枯分界线，但三个月来首次下降。
PMI数据可能让人更加担心日本经济重陷停滞，之前8月工业生产意外下滑已然让分析师大吃一惊。
9月新出口订单指数终值为48.0，高于初值47.8，但仍显示出口订单萎缩速度创2013年2月以来最快。
9月新订单终值为53.0，高于52.0的初值，但仍低于前月的53.4，内需动能可能在减弱的迹象令人担忧。
制造业者不得不三个月内第二次降价，这或许阻碍央行引领经济摆脱通缩的努力。
外界可能认为，PMI数据表明，日本经济增速不足以推动通胀加速上升，以实现日本央行2%的通胀目标。
一些分析师猜测，日本央行本月或放宽政策，以防物价趋势恶化。(完)
编译 张涛/李爽 审校 于春红/王兴亚
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透迪拜5月5日 - 沙特石油输出国组织(OPEC)理事阿玛(Adeeb Al-Aama)周五称，OPEC和参加全球减产协议的非OPCE产油国达成共识，均认为需要将减产协议延长至6月之后，以帮助消化过剩供应。
路透悉尼5月5日 - 四位知情消息人士周五表示，力拓两座澳洲焦煤矿场的出售案，吸引众多买家跃跃欲试，一些私募股权及上市公司竞相希望切入今年最热门的大宗商品之一。