日本4月制造业萎缩速度创逾三年最快 因熊本地震造成停产--PMI

路透东京5月2日 - 周一公布的调查数据终值显示，日本4月制造业活动萎缩速度创三年多最快，产出降幅为两年最大。此前该国南部熊本发生的地震造成停产。

日本4月Markit/日经制造业采购经理人指数(PMI)终值经季节调整后降至48.2，虽然高于初值48.0，但低于3月终值49.1。

这是该指数连续第二个月低于枯荣线50，并显示制造业活动萎缩速度为2013年1月来最快。

产出分项指数降至47.8，初值为47.9，3月终值为49.8。显示该分项萎缩速度为2014年4月以来最快。

熊本4月14日开始发生数次地震，导致该地区的电子产品与汽车零件工厂停产。

许多企业现已恢复熊本的生产业务，分析师表示，如果保持这种趋势，则日本应该能很快摆脱地震对于工厂产出的影响。(完)