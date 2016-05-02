日本4月制造业萎缩速度创逾三年最快 因熊本地震造成停产--PMI

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京5月2日 - 周一公布的调查数据终值显示，日本4月制造业活动萎缩速度创三年多最快，产出降幅为两年最大。此前该国南部熊本发生的地震造成停产。
日本4月Markit/日经制造业采购经理人指数(PMI)终值经季节调整后降至48.2，虽然高于初值48.0，但低于3月终值49.1。
这是该指数连续第二个月低于枯荣线50，并显示制造业活动萎缩速度为2013年1月来最快。
产出分项指数降至47.8，初值为47.9，3月终值为49.8。显示该分项萎缩速度为2014年4月以来最快。
熊本4月14日开始发生数次地震，导致该地区的电子产品与汽车零件工厂停产。
许多企业现已恢复熊本的生产业务，分析师表示，如果保持这种趋势，则日本应该能很快摆脱地震对于工厂产出的影响。(完)
(编译 李春喜/张涛；审校 王丽鑫/戴素萍)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。