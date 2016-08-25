（更正）日本一卡车司机开车玩精灵宝可梦GO 致行人一死一伤

(译文第六段修正为“任天堂的一名发言人已向死者家属表示哀悼”，非“任天堂的一名发言人已前往死者家中进行吊唁”。)

路透东京8月25日 - 日本一名卡车司机边开车边玩精灵宝可梦GO游戏，撞到两名行人，致一死一伤，成为日本第一起与任天堂(7974.T)这款炙手可热游戏相关的死亡事故。

事故发生在周三晚间，司机因疏忽驾驶被逮捕。德岛县警局一位发言人称，据司机交代，他当时因为玩精灵宝可梦GO游戏分了心。

“目前司机仍然在押。尚未决定是否对其起诉，”发言人并称。

与任天堂关联公司Pokemon Company联合开发精灵宝可梦GO的Niantic的一位发言人称，该公司已经知晓该事故。

但Niantic这位发言人并未表示，该游戏开发商是否会采取进一步措施去防范事故。

任天堂的一名发言人已向死者家属表示哀悼。(完)