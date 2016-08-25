（更正）日本一卡车司机开车玩精灵宝可梦GO 致行人一死一伤

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
(译文第六段修正为“任天堂的一名发言人已向死者家属表示哀悼”，非“任天堂的一名发言人已前往死者家中进行吊唁”。)
路透东京8月25日 - 日本一名卡车司机边开车边玩精灵宝可梦GO游戏，撞到两名行人，致一死一伤，成为日本第一起与任天堂(7974.T)这款炙手可热游戏相关的死亡事故。
事故发生在周三晚间，司机因疏忽驾驶被逮捕。德岛县警局一位发言人称，据司机交代，他当时因为玩精灵宝可梦GO游戏分了心。
“目前司机仍然在押。尚未决定是否对其起诉，”发言人并称。
与任天堂关联公司Pokemon Company联合开发精灵宝可梦GO的Niantic的一位发言人称，该公司已经知晓该事故。
但Niantic这位发言人并未表示，该游戏开发商是否会采取进一步措施去防范事故。
任天堂的一名发言人已向死者家属表示哀悼。(完)
(编译 刘秀红；审校 王颖)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。