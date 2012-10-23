日本法务大臣丑闻缠身 周二辞职

欧盟执委会主席容克称两年内无法就英国退欧安排达成协议
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透东京10月23日电---日本法务大臣田中庆秋（Keishu Tanaka）周二因健康理由辞职，这对於首相野田佳彦无疑是又一重击。之前，田中庆秋因被曝出与黑社会打过交道，外界要求其辞职的呼声强烈。
田中庆秋三周前才出任法务大臣，自野田佳彦去年9月上台以来，这是第二位从野田内阁辞职的大臣。
日本内阁官房长官藤村修周二在新闻发布会上称，田中庆秋因健康原因辞职。
本月稍早有日本杂志曝光田中庆秋曾与黑社会打过交道，称其30年前在一黑社会领袖举行的宴会上致词，还曾在同一时期为某黑社会成员当过媒人。
田中庆秋对此解释称，他当初在宴会上致词时并不了解宴会的性质，而当媒人时并不了解新郎的黑社会背景。
此外，田中庆秋还承认，其所属政治团体在2006-2009年，接受了一家外国人经营的企业捐款42万日圆（合5,300美元）。日本法律禁止政治家接受外国人政治捐款。
据媒体报导，田中庆秋办公室称他已全数退回前述捐款。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
雪兰莪州(Selangor)警察总长Abu Samah Mat向路透表示，“这名嫌犯遭到拘留是为了方便调查，因为他是第二名嫌犯的男友。”