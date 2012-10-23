日本法务大臣丑闻缠身 周二辞职

路透东京10月23日电---日本法务大臣田中庆秋（Keishu Tanaka）周二因健康理由辞职，这对於首相野田佳彦无疑是又一重击。之前，田中庆秋因被曝出与黑社会打过交道，外界要求其辞职的呼声强烈。

田中庆秋三周前才出任法务大臣，自野田佳彦去年9月上台以来，这是第二位从野田内阁辞职的大臣。

日本内阁官房长官藤村修周二在新闻发布会上称，田中庆秋因健康原因辞职。

本月稍早有日本杂志曝光田中庆秋曾与黑社会打过交道，称其30年前在一黑社会领袖举行的宴会上致词，还曾在同一时期为某黑社会成员当过媒人。

田中庆秋对此解释称，他当初在宴会上致词时并不了解宴会的性质，而当媒人时并不了解新郎的黑社会背景。

此外，田中庆秋还承认，其所属政治团体在2006-2009年，接受了一家外国人经营的企业捐款42万日圆（合5,300美元）。日本法律禁止政治家接受外国人政治捐款。

据媒体报导，田中庆秋办公室称他已全数退回前述捐款。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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