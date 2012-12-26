安倍晋三任用盟友组阁 新政着墨抗击通缩

安倍晋三12月26日在众议院当选首相后接受鼓掌祝贺。 REUTERS/Toru Hanai

* 安倍承诺采取积极的货币和财政政策

* "安倍经济学"的预期打击日圆跌至20个月低位

* 安倍任命许多右倾盟友入阁

路透东京12月26日 - 日本新首相安倍晋三周三公布内阁名单,成员多为关系密切的盟友.这是安倍晋三第二度出任首相,承诺将抗击通缩,同时也要应对中国崛起的挑战.

安倍挑选一批亲密盟友组阁,同时请来几个自民党内对手作为点缀,以应对外界对他上次当首相时任人唯亲的批评.

72岁的前首相麻生太郎被任命为财务大臣.

曾任经济产业大臣的甘利明将担任经济再生大臣,而政策老手茂木敏充将接任经济产业大臣.茂木敏充也将负责制定福岛核事故之后的新能源政策.

安倍的忠实支持者菅义伟将出任内阁官房长官,这个重要职位除了是政府发言人以外,还肩负协调各部会之责.

其他内阁人事安排中,也不乏支持安倍修宪立场以及其强硬战争历史观的人士,包括保守派议员下村博文出任文部科学大臣.

"这些人是自民党右翼人士,与安倍关系密切,"上智大学教授Koichi Nakano说."这样的人事安排实在了无新意."

财政问题上态度强硬的谷垣祯一担任法务大臣,他在9月时卸任自民党党首,由安倍接任.而在那次党首竞争中输掉安倍的两名对手--林芳正与石原伸晃,分别出任农林水产大臣和环境暨原能开发大臣.

安倍还任命两名作风低调的官员分别执掌防卫和外务部门.

现年52岁的小野寺五典任防卫大臣,他在安倍的第一届内阁中曾担任外务副大臣.现年55岁的岸田文雄任外务大臣,他曾是负责冲绳岛相关事务的大臣.

出身于富裕政治之家的安倍在2006年首次担任首相后,第一个出访的国家是中国,但他表示这次的首个访问国家应是美国.

不过他可能会把与中国和韩国的争议问题置于次要,注意力将放在促进经济.自从2000年以来,日本经济已第四次进入衰退.

自民党及其盟友公明党在12月16日众议院大选中赢得三分之二席次,但他们在参议院仍非多数,因此自民党急于赢得明年7月的参议院大选,才能终结2007年日本政府面临的国会僵局.

"民众仍以挑剔的眼光看待自民党.我们需要一一处理好每件事来获得他们的信任,"安倍在众议院投票前对党内议员表示.

"第一要务就是经济复苏,击退通缩并矫正日圆升势以及让经济重返成长轨道.如果我们不追求这个目标,明年参议院选举对我们来说就会很困难."

安倍在共480席的众议院选举中赢得328票,但却在参议院首轮投票中未过半数,这是可能将面临"扭曲国会"的迹象.他在第二轮投票中击败民主党新任党魁海江田万里.(完)

(编译 李春喜/侯向明/石冠兰; 审校 沈以文/蔡美珍)

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