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时事要闻 | 2012年 12月 26日 星期三 14:49 BJT

安倍晋三正式当选日本首相

路透东京12月26日 - 日本众议院周三选举安倍晋三为首相，58岁的安倍将第二次担任日本首相。

安倍晋三领导的自民党在12月16日众议院选举中胜出，该党时隔三年重新执掌政权。

安倍晋三承诺将推动日本央行大刀阔斧地放宽货币政策，并会通过大规模支出拯救日本经济避免衰退。他还将寻求放松日本和平宪法对发展军力的限制，并明确表态在中日领土争端中将采取强硬立场，同时也试图修复中日关系。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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