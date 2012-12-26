安倍晋三正式当选日本首相

欧盟执委会主席容克称两年内无法就英国退欧安排达成协议
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透东京12月26日 - 日本众议院周三选举安倍晋三为首相，58岁的安倍将第二次担任日本首相。
安倍晋三领导的自民党在12月16日众议院选举中胜出，该党时隔三年重新执掌政权。
安倍晋三承诺将推动日本央行大刀阔斧地放宽货币政策，并会通过大规模支出拯救日本经济避免衰退。他还将寻求放松日本和平宪法对发展军力的限制，并明确表态在中日领土争端中将采取强硬立场，同时也试图修复中日关系。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
雪兰莪州(Selangor)警察总长Abu Samah Mat向路透表示，“这名嫌犯遭到拘留是为了方便调查，因为他是第二名嫌犯的男友。”