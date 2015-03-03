安倍晋三政治资金存瑕疵 接受国会质询

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透3月3日东京（记者 Kaori Kaneko） - 日本首相安倍晋三周一称，他从接受政府补贴的公司获得了政治捐款，这是安倍首次面对他本人可能接受不当政治捐款问题的质询，之前他的三位阁僚已经因为政治丑闻而下课。
安倍于2012年罕见地再次当选日本首相，誓言重塑日本经济，而他率领的执政联盟也在去年12月议会大选中再度取得大胜。目前他的支持率在50%以上，对一位日本首相而言算是很高的数字。
安倍内阁的农业大臣西川公上周辞职，因其爆出政治资金丑闻，可能引来议会的强烈质疑。
去年安倍内阁的另外两位阁僚辞职，其中一人涉嫌滥用政治资金，另一人竞选中存在违法问题。
共同社和《产经新闻》报导称，安倍领导的自民党在其家乡选区接受了一家化学公司共计62万日圆(约合5,165美元)的捐款，而该公司在2012年及2013年接受了政府补贴。
在日本，接受一年内领过政府补贴的企业的捐款是违法行为，但日本总务相高市早苗对一个国会委员会表示，如果政治人物当时没有注意到补贴问题，则不构成违法。
“我不知情的事情，当时我确实是不知道，我只能说这么多，”安倍对一个国会委员会表示。
“如果一个政治人物利用其政治权力换取金钱，那是个问题，”安倍说，并补充说，需要政党讨论来消除公众的关切。
一位政治分析人士表示，这一瑕疵应该不会给安倍带来很大影响。“如果仅是这种问题，我想不会有很大影响，”独立分析师Atsuo Ito表示。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。