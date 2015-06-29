日本安倍内阁支持率下滑--调查

路透东京6月29日 - 周一出炉的媒体调查显示，由于公众对安保政策持有疑虑，日本首相安倍晋三政府的支持率下滑。

安倍曾向重要盟国美国承诺，将在今年夏季通过安保法案。但实现该目标似乎不易，这从日本执政联盟上周将本届国会会期延长至9月27日便可见一斑。

根据《日本经济新闻》和东京电视台的调查，反对安倍内阁的选民比率升至40%，支持率则下滑3点至47%。

调查显示，56%的受访者对安倍解禁集体自卫权的计划持反对意见。

调查还显示，81%的受访者认为政府没有对调整安保政策进行充分的解释。这与其它调查结果大致相符。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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