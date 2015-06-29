日本安倍内阁支持率下滑--调查

美国前财政部高官Nason出任美联储副主席呼声高--消息
路透华盛顿/纽约1月19日 - 据熟悉人员筛选情况的消息人士周四透露，美国通用电气(奇异,GE)高管及前美国财政部官员内森(David Nason)，是特朗普任内接掌联邦储备委员会(美联储/FED)副主席的热门人选，此一职位将负责美联储的银行业监管事务。
路透东京6月29日 - 周一出炉的媒体调查显示，由于公众对安保政策持有疑虑，日本首相安倍晋三政府的支持率下滑。
安倍曾向重要盟国美国承诺，将在今年夏季通过安保法案。但实现该目标似乎不易，这从日本执政联盟上周将本届国会会期延长至9月27日便可见一斑。
根据《日本经济新闻》和东京电视台的调查，反对安倍内阁的选民比率升至40%，支持率则下滑3点至47%。
调查显示，56%的受访者对安倍解禁集体自卫权的计划持反对意见。
调查还显示，81%的受访者认为政府没有对调整安保政策进行充分的解释。这与其它调查结果大致相符。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透华盛顿/纽约1月19日 - 据熟悉人员筛选情况的消息人士周四透露，美国通用电气(奇异,GE)高管及前美国财政部官员内森(David Nason)，是特朗普任内接掌联邦储备委员会(美联储/FED)副主席的热门人选，此一职位将负责美联储的银行业监管事务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。