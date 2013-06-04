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货币新闻 | 2013年 6月 4日 星期二 13:48 BJT

日本经济：首相安倍晋三称，尽管市场波动但仍将推进经济增长策略

路透东京6月4日 - 日本首相安倍晋三周二表示，尽管近来市场走势震荡，但他仍将推进经济增长策略。

“近来市场走势不稳，但我会坚定地发出‘三支利箭’，”安倍在日本经济团体连合会的集会上表示，他指的是其提出的增长策略。

近来东京市场波动较大，周一美元兑日圆跌破100日圆，一度触及5月9日以来的低点98.86日圆。(完)

(编译 李春喜 审校 于春红)
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