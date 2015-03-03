安倍政治资金存瑕疵接受国会质疑

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Kaori Kaneko

路透3月3日东京 - 日本首相安倍晋三周一称，他从接受政府补贴的公司处得到了政治捐款，这是安倍首次面对他本人可能接受不当政治捐款的质疑，之前他的三位阁僚已经因为政治捐款丑闻而下课。

安倍2012年罕见的重新当选日本首相，誓言重塑日本经济，而他率领的执政联盟也在去年12月议会大选中再度取得大胜。目前他的支持率在50%以上，对一位日本首相而言算是很高的数字。

安倍内阁的农业大臣西川公上周辞职，因其爆出政治资金丑闻，可能引来议会的强烈质疑。

去年安倍内阁的另外两位阁僚辞职，其中一人涉嫌滥用政治资金，另一人竞选中存在违法问题。

共同社和《产经新闻》报导称，安倍领导的自民党在其家乡选区接受了一家化学公司共计62万日圆(约合5,165美元)的捐款，而该公司在2012年及2013年接受了政府补贴。

在日本，接受一年内领过政府补贴的企业的捐款是违法行为，但日本总务相高市早苗对一个国会小组表示，如果政治人物当时没有注意到补贴问题，不是违法行为。

“我不知情的事情，当时我确实是不知道，我只能说这么多，”安倍对一个国会小组表示。

“如果一个政治人物利用其政治权力换取金钱，那是个问题，”安倍说，并补充说，需要政党讨论来消除公众的关切。

一位政治分析人士表示，这一瑕疵应该不会给安倍带来很大影响。“如果仅是这种问题，我想不会有很大影响，”独立分析师Atsuo Ito表示。（完）