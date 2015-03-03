安倍政治资金存瑕疵接受国会质疑

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Kaori Kaneko
路透3月3日东京 - 日本首相安倍晋三周一称，他从接受政府补贴的公司处得到了政治捐款，这是安倍首次面对他本人可能接受不当政治捐款的质疑，之前他的三位阁僚已经因为政治捐款丑闻而下课。
安倍2012年罕见的重新当选日本首相，誓言重塑日本经济，而他率领的执政联盟也在去年12月议会大选中再度取得大胜。目前他的支持率在50%以上，对一位日本首相而言算是很高的数字。
安倍内阁的农业大臣西川公上周辞职，因其爆出政治资金丑闻，可能引来议会的强烈质疑。
去年安倍内阁的另外两位阁僚辞职，其中一人涉嫌滥用政治资金，另一人竞选中存在违法问题。
共同社和《产经新闻》报导称，安倍领导的自民党在其家乡选区接受了一家化学公司共计62万日圆(约合5,165美元)的捐款，而该公司在2012年及2013年接受了政府补贴。
在日本，接受一年内领过政府补贴的企业的捐款是违法行为，但日本总务相高市早苗对一个国会小组表示，如果政治人物当时没有注意到补贴问题，不是违法行为。
“我不知情的事情，当时我确实是不知道，我只能说这么多，”安倍对一个国会小组表示。
“如果一个政治人物利用其政治权力换取金钱，那是个问题，”安倍说，并补充说，需要政党讨论来消除公众的关切。
一位政治分析人士表示，这一瑕疵应该不会给安倍带来很大影响。“如果仅是这种问题，我想不会有很大影响，”独立分析师Atsuo Ito表示。（完）
编译：王燕焜 发稿：
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9