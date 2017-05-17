日本媒体称安倍卷入另一起学校丑闻 内阁官房长官予以否认

路透东京5月17日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三否认，首相安倍晋三介入帮助朋友经营的一家教育机构获得许可，在一个国家经济特区里建立一所兽医学校。

数月来，反对党一直就此事对安倍晋三和其他官员提出质疑。

这是近几个月来日本的第二起有关学校的政治争议事件。在另一起事件中，批评人士称，一家与安倍晋三夫人有关系的教育集团，以优惠条件获得建校土地。

安倍一再否认参与这两起事件。

朝日新闻周三报导，该报获得的文件显示，内阁府告诉教育部，首相希望这所新学校获得批准，这是首相办公室“最高层”的意思。

“我知道这篇报导，但这不是事实，”菅义伟在例行记者会上表示。

“首相根本没有提供协助，”他说。(完)