日本媒体称安倍卷入另一起学校丑闻 内阁官房长官予以否认

韩国军方周二将与美国举行联合军演 美国B-1B轰炸机参加
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透东京5月17日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三否认，首相安倍晋三介入帮助朋友经营的一家教育机构获得许可，在一个国家经济特区里建立一所兽医学校。
数月来，反对党一直就此事对安倍晋三和其他官员提出质疑。
这是近几个月来日本的第二起有关学校的政治争议事件。在另一起事件中，批评人士称，一家与安倍晋三夫人有关系的教育集团，以优惠条件获得建校土地。
安倍一再否认参与这两起事件。
朝日新闻周三报导，该报获得的文件显示，内阁府告诉教育部，首相希望这所新学校获得批准，这是首相办公室“最高层”的意思。
“我知道这篇报导，但这不是事实，”菅义伟在例行记者会上表示。
“首相根本没有提供协助，”他说。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透布鲁塞尔6月19日 - 英国和欧盟的退欧谈判代表周一在布鲁塞尔举行首次会议，双方就如何组织谈判达成一致，不光释放出达成协议的良好意愿，还强调了谈判的复杂程度以及时间的紧迫性。
路透布鲁塞尔6月19日 - 欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔和英国脱欧事务大臣戴维斯周一进行了英国退欧首日磋商，巴尼尔在会后表示，英国必须有序地退出欧盟。